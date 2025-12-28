پخش زنده
سرگئی لاوروف در گفتوگویی با رسانه روسیه گفت: ایران در پاسخ به تمام تحریکات غرب، حداکثر خویشتنداری و آمادگی برای گفتوگو را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه همچنین ادامه داد: «ما متوجه شدهایم که ایرانیها حداکثر خویشتنداری را نشان میدهند و به همه تحریکات و باجگیریهای غرب با روی باز به گفتوگو برای یافتن راههایی برای حل سیاسی تضادهای جاری پاسخ میدهند.»
در سال ۲۰۲۵، پنج دور مذاکرات هستهای بین ایران و آمریکا با میانجیگری عمان، به دلیل آغاز عملیات نظامی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی و حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هستهای ایران، بدون نتیجه پایان یافت.
وضعیت غزه ناپایدار است
وزیر خارجه روسیه در مصاحبهای با یکی از رسانههای این کشور گفت مسکو همچنان از حل و فصل عادلانه مناقشه بین فلسطین و اسرائیل حمایت میکند و یکی از عوامل کلیدی در این زمینه، تاسیس یک کشور فلسطینیِ پایدار است.
سرگئی لاوروف در گفتوگویی با خبرگزاری تاس گفت: «صرفنظر از اینکه اوضاع در غزه و اطراف آن چگونه پیش برود، ما تعهد خود را به حل و فصل عادلانه مناقشه فلسطین و اسرائیل بر اساس چارچوب قانونی شناخته شده جهانی مجددا تایید میکنیم.»
لاوروف همچنین درباره غزه گفت: «وضعیت در نوار غزه ناپایدار است و صحبت در مورد برقراری صلح پایدار هنوز زود است.»
لاوروف خاطرنشان کرد که طرف روسی بارها ارزیابی خود را از وضع نوار غزه ابراز کرده است: «ما از تلاشهای میانجیگری بینالمللی استقبال میکنیم. به لطف آنها، درگیریهای جدی متوقف شد و از قحطی گسترده در میان فلسطینیها جلوگیری به عمل آمد.»
با این حال، وی ادامه داد: «بیثباتی اوضاع در صحنه تحت الشعاع نبود اطمینان در مورد مراحل بعدی اجرای توافقات صلح قرار گرفته است. چگونه میتوان حماس را خلع سلاح کرد؟ چه کسی نیروی ثبات بینالمللی را تشکیل خواهد داد و چه زمانی مستقر خواهد شد؟ آیا نیروهای اسرائیلی خارج خواهند شد و اگر چنین است، چه زمانی؟ اینها تنها برخی از سؤالاتی هستند که هنوز هیچ کس پاسخی برای آنها ندارد.»
لاوروف خاطرنشان کرد: «نکته اصلی در اینجا جبران بیعدالتی تاریخی و فراهم کردن زمینه برای ایجاد یک کشور فلسطینی پایدار است که در کنار اسرائیل همزیستی داشته باشد. بیثباتی آنچه در حال وقوع است، با عدم قطعیت در مورد گامهای بعدی در اجرای توافقات صلح تشدید میشود.»
وزیر خارجه روسیه همچنین ادامه داد: «بدون حل این مساله، تصور اینکه چه چیزی میتواند صلح پایدار را برای فلسطینیها و یهودیان و در واقع برای همه ملتهای دیگر در خاورمیانه تضمین کند، دشوار است.»
هشدار درباره حضور نیروهای اروپایی در اوکراین
وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت: در صورت حضور نیروهای نظامی «ائتلاف مشتاقان» از اروپا در اوکراین، این نیروها به هدفی مشروع برای نیروهای مسلح روسیه تبدیل خواهند شد.
این دیپلمات ارشد روسی به تاس گفت: «جاهطلبیهای سیاستمداران اروپایی به معنای واقعی کلمه آنها را کور کرده است. آنها نه تنها به اوکراینیها اهمیتی نمیدهند، بلکه به نظر میرسد حتی به مردم خودشان نیز اهمیتی نمیدهند. چگونه میتوانیم صحبتهای جاری در اروپا در مورد اعزام نیروهای نظامی به اوکراین در قالب ائتلاف مشتاقان را توضیح دهیم؟ ما قبلا بارها اعلام کردهایم که در چنین حالتی، آنها به یک هدف مشروع برای نیروهای مسلح ما تبدیل میشوند.»
اواسط دسامبر، سران کشورهای اروپایی در بیانیهای اعلام کردند که تضمینهای امنیتی برای کییف باید شامل ایجاد یک نیروی چند ملیتی تحت رهبری اروپا در اوکراین باشد.
«جان هیلی» وزیر دفاع انگلیس بعدا اعلام کرد که کشورهایی که در ائتلاف مشتاقان هستند آمادگی رزمی نیروهایشان را در یک استقرار احتمالی در اوکراین افزایش دادهاند.
لاوروف در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت به نظر نمیرسد که «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین و حامیان غربیاش آماده مذاکره نیستند.
وی افزود: «کییف با هدف قرار دادن زیرساختهای غیرنظامی در روسیه با اقدامات خرابکارانه خود، غیرنظامیان را به وحشت میاندازد.»
تاکید بر آمادگی مسکو برای مذاکره با آمریکا
وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که مسکو آماده همکاری با مذاکره کنندگان آمریکایی برای پیشبرد توافقهایی قابل قبول و دائمی درباره اوکراین است. روسیه از تلاشهای «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده و تیمش برای دستیابی به توافق صلح قدردانی میکند.»
وی ادامه داد: «ما متعهد به ادامه همکاری با مذاکرهکنندگان آمریکایی برای تدوین توافقهای پایدار برای رسیدگی به ریشههای این درگیری هستیم.»
لاوروف درباره رسواییهای اخیر در اوکراین نیز گفت غرب چشم خود را بر رسواییهای فساد در اوکراین بسته و برنامههای خود برای استفاده از کییف به عنوان دژ کوبنده» علیه روسیه را بدون تغییر حفظ کرده است.
استراتژی جدید امنیتی آمریکابه روز شده است
وزیر امور خارجه روسیه در مورد رویدادهای ۲۰۲۵ گفت که ایالات متحده برای اولین بار سوالات مربوط به استراتژی امنیت ملی خود را در مورد ایده گسترش ناتو بهروز کرده است.
وی افزود: «در مورد روسیه، نکتهای که شایان ذکر است این است که این استراتژی هیچ درخواستی برای قرار دادن کشور ما در معرض سیاست مهار و بازدارندگی در سطح کل سیستم ندارد. شاید این اولین بار برای ایالات متحده باشد که آشکارا تعهد دیرینه ناتو به توسعهطلبی را زیر سوال میبرد، حتی اگر از تعهد به عدم گسترش ناتو خودداری کرده باشد.»
به گفته لاوروف، تلاشی کامل برای بررسی نسخه به روز شده استراتژی امنیت ملی آمریکا صورت گرفته کاملا قابل درک است: «اصول اصلی آن باید توسط اقدامات ایالات متحده پشتیبانی شود، اما حتی امروز نیز دیدگاه جدیدی ارائه میدهد. کارشناسان معتقدند که این استراتژی میتواند نشاندهنده تلاشی در واشنگتن برای بازنگری در جایگاه بینالمللی خود باشد.»
وزیر خارجه روسیه همچنین گفت: «فقط کافیست به نحوه تجدیدنظر ایالات متحده در سیاست خود از نظر تکیه بر مفهوم جهانیگراییِ نظم مبتنی بر قانون نگاه کنید.»
این دیپلمات روسی گفت: «استراتژی امنیت ملی بهروز شده آمریکا با گفتوگوهای جاری با روسیه مغایرتی ندارد، اما مسکو نتایج آن را بر اساس گامهای بعدی واشنگتن ارزیابی خواهد کرد. تا آنجا که به تئوری مربوط میشود، برخی از ایدههای مطرح شده در این استراتژی با تلاشها برای ترویج گفتوگو بین روسیه و ایالات متحده مغایرتی ندارند. با این حال، ما تصمیمات نهایی خود را تنها با نگاه به اقدامات دولت ایالات متحده در صحنه بینالمللی خواهیم گرفت.»
پنجم دسامبر، کاخ سفید نسخه به روز شده استراتژی امنیت ملی آمریکا را منتشر کرد. این سند خروج واشنگتن از فلسفه مسئولیت انحصاری نظم جهانی را اعلام میکند، تمایل به دستیابی به ثبات استراتژیک در روابط با روسیه را نشان میدهد و به تناقضات باقی مانده با اروپا اشاره دارد.
اروپا به عنوان مانع اصلی صلح ظاهر شده است
لاوروف در بخش دیگری از گفتوگوی خود گفت اتحادیه اروپا برنامههای خود برای آماده شدن به منظور جنگ با روسیه را پنهان نمیکند و بروکسل به مانع اصلی صلح تبدیل شده است. پس از روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده، اروپا و اتحادیه اروپا به عنوان موانع اصلی صلح ظاهر شدند. آنها این واقعیت را پنهان نمیکنند که آماده میشوند تا در میدان نبرد با روسیه بجنگند.
وی افزود: «چند روز پیش، تلاشی برای وادار کردن اتحادیه اروپا به تصویب تصمیمی مبنی بر واگذاری ذخایر ارزی روسیه به دولت زلنسکی صورت گرفت. این تلاش شکست خورد.»
ژاپن هرگونه عواقب احتمالی نظامی شدن را بسنجد
رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین تاکید کرد ژاپن مسیر نظامی شدن را با سرعت بیشتری در پیش گرفته است و مسکو به توکیو توصیه میکند قبل از هرگونه تصمیم ناگهانی، عواقب احتمالی را بسنجد.
وی ادامه داد: «اخیرا کابینه ژاپن در پی تسریع در نظامی شدن این کشور است. تاثیر مخرب چنین رویکردی بر ثبات منطقهای آشکار است. ژاپن باید به صورت کامل همه چیز را پیش از آنکه تصمیمات عجولانهای بگیرد، بسنجد.»