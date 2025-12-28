به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حمید جوانی با بیان اینکه تا پایان سال ۵ کیلومتر از مسیر سرزندگی در منطقه ۳ به بهره برداری می‌رسد، تصریح کرد: در واقع این طرح از ملاصدرا به سمت میدان ونک در حال کار است و این مسیر از میدان ونک به بوستان آب و آتش اتصال پیدا می‌کند.

وی افزود: مسیر سرزندگی یا تندرستی از مجموعه عباس آباد تا بزرگراه حکیم موجود است که با تکمیل پروژه در حال انجام، مسیر اصلی سرزندگی از تقاطع چمران - ملاصدرا تا تونل رسالت را در منطقه ۳ خواهیم داشت.

جوانی همچنین درباره فاز دوم و فرعی مسیر سرزندگی در منطقه ۳ نیز گفت: در حال برنامه ریزی برای مسیر‌های فرعی مسیر سرزندگی هستیم که بر اساس آن از خیابان ولیعصر (عج) به سمت شمال و جنوب این مسیر را ادامه می‌دهیم. همچنین در فاز دوم، خیابان پاسداران به خیابان میرداماد و خیابان میرداماد به محور حقانی اتصال پیدا می‌کند که با تکمیل فاز دوم حدود ۹ کیلومتر مسیر تندرستی یا سرزندگی در منطقه ۳ خواهیم داشت که امیدواریم تا پایان این دوره از مدیریت شهری تکمیل شود.

شهردار منطقه ۳ درخصوص آخرین وضعیت احداث خط ۹ مترو در تقاطع ملاصدرا - چمران و ارتباط آن با پروژه ترافیکی چهارراه جهان کودک هم بیان کرد: بر اساس جلساتی که با شرکت مترو داشتیم، طرح نهایی دوطبقه سازی مسیر مترو و سواره رو از ملاصدرا به سمت حقانی است. در تقاطع ملاصدرا - چمران شرکت مترو در حال تجهیز کارگاه است که ایستگاه ورودی و شفت اصلی مترو در خط ۹ از آن نقطه ایجاد شود و پس از آن از زیر ملاصدرا و حقانی عبور می‌کند و به ایستگاه مترو حقانی اتصال پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در این طرح، اولویت با ایجاد مترو است، عنوان کرد: طبق آخرین تصمیمات اتخاذ شده با شرکت مترو در این طرح، تونل دو طبقه‌ای ایجاد می‌شود که طبقه فوقانی آن ماشین رو و طبقه تحتانی آن برای مترو در نظر گرفته می‌شود. بعد از ایجاد این تونل دو طبقه و کاهش بار ترافیکی ملاصدرا و ونک، مرحله و فاز بعد، ایجاد پلازای میدان ونک، روی سطح میدان است که با این کار روی سطح میدان از حالت ماشین رو خارج و تبدیل به پلازا خواهد شد.