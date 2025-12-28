مشاور وزیر آموزش‌وپرورش و دبیر کمیسیون آموزش عمومی قرآن کریم گفت: بسته پرورشی «ایرانمون» از جمله طرح‌های ارزشمندی است که با محوریت دانش‌آموز و تمرکز بر تقویت هویت ایرانی، ملی و اسلامی، می‌تواند نقش موثری در تربیت نسل آینده و تعمیق تعلق خاطر دانش‌آموزان به ایران اسلامی ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا مسیب‌زاده گفت: فعالیت‌های تحولی در وزارت آموزش‌وپرورش از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و همان‌طور که مستحضر هستید، بسیاری از این فعالیت‌ها باید با طبقه علمی مناسب و برخوردار از پیش‌زمینه‌های ارزشمند پژوهشی وارد مرحله عملیاتی شوند تا بتوانند اثرگذاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به جایگاه بسته «ایرانمون» در میان برنامه‌های پرورشی افزود: یکی از فعالیت‌های بسیار ارزشمندی که در حوزه پرورشی در دست اقدام قرار دارد و از جمله اقدامات تحولی محسوب می‌شود، طرح «ایرانمون» است. همه ما به وطن خود عشق می‌ورزیم، به ایران عزیزمان اعتقاد داریم.

ایرانمون و نقشینه؛ بستر مناسبی برای شکوفایی توانمندی‌های دانش‌آموزان

مسیب‌زاده گفت: همه ما وظیفه داریم برای ایران تلاش کنیم و فعالیت داشته باشیم و هر کسی به اندازه توان، اندیشه و تفکر خود می‌تواند در این مسیر نقش‌آفرینی کند. از همین منظر، طرح ایرانمون طرحی بسیار ارزشمند است که در کنار طرح‌هایی مانند «نقشینه» می‌تواند بستر مناسبی برای شکوفایی توانمندی‌های دانش‌آموزان فراهم کند؛ به‌ویژه از آن جهت که به نقش هر دانش‌آموز در کسب مهارت‌ها و مشارکت در فعالیت‌های مختلف توجه ویژه دارد.

دبیر کمیسیون آموزش عمومی قرآن کریم با تأکید بر نقش محوری دانش‌آموز در آموزش‌وپرورش تصریح کرد: نقطه اتکا و محور اصلی در نظام تعلیم و تربیت این است که فراموش نکنیم در آموزش‌وپرورش، موضوع و محور اصلی دانش‌آموز است. هر یک از دانش‌آموزان خود یک ظرفیت بسیار ارزشمند به شمار می‌روند که می‌توانند در بخش‌های مختلف نقش‌آفرینی کنند و در مسیر پیشرفت کشور مؤثر باشند.

تعمیق تعلق خاطر نسل آینده به ایران اسلامی

وی با اشاره به مولفه‌های هویتی مورد توجه در این بسته پرورشی گفت: یکی از فعالیت‌های محوری که باید به‌طور جدی دنبال شود، تقویت هویت ایرانی، هویت ملی و هویت اسلامی دانش‌آموزان است؛ موضوعی که در بسته «ایرانمون» به‌صورت شایسته و هدفمند مورد توجه قرار گرفته و می‌تواند نقش مهمی در تعمیق تعلق خاطر نسل آینده به ایران اسلامی ایفا کند.