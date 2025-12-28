بر اساس یک نظرسنجی جدید مشخص شد که میزان اعتماد به ماکرون به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس نظرسنجی موسسه « تولونا-هریس اینتراکتیو» و شبکه خبری LCI مشخص شد که تنها ۲۵ درصد از شرکت‌کنندگان فرانسوی می‌گویند به «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور ۴۸ ساله این کشور بابت پیگیری سیاست‌های خوب در فرانسه اعتماد دارند.

شبکه خبری DPA در گزارشی اعلام کرد: بر اساس این نظرسنجی مشخص شد این پایین‌ترین سطح از اعتماد زمان روی کار آمدن ماکرون در سال ۲۰۱۷ است. رئیس‌جمهور فرانسه پیش از این یک بار در ماه اکتبر به این سطح رسیده بود.

در شاخص اعتماد سیاسی که هر ماه بررسی می شود، در مقایسه با ماه نوامبر، محبوبیت ماکرون ۴ درصد کاهش یافته است.

محبوبیت امانوئل ماکرون چندین ماه است که در بحبوحه فشارهای فزاینده که عمدتا ناشی از مسائل ملی است، زیر ۳۰ درصد مانده است.

میزان اعتماد به ماکرون در آغاز دوره ریاست جمهوری او و در دوره شیوع کرونا بالا بود.

بر اساس اعلام موسسه نظرسنجی« تولونا-هریس اینتراکتیو»، بیش از ۵۰ درصد از شرکت کنندگان در آن زمان به او اعتماد داشتند.

آخرین نظرسنجی نشان می‌دهد که «جردن باردلا» رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، با ۴۲ درصد حمایت، یکی از محبوب‌ترین سیاستمداران این کشور است.

همچنین نفر بعدی، مارین لوپن با ۳۹ درصد قرار گرفته است.

در دولت فرانسه، «ژرار دارمنن» وزیر دادگستری بالاترین میزان اعتماد یعنی ۳۸ درصد را در ماه جاری کسب کرده است.