پخش زنده
امروز: -
معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان میگوید: کشورش آماده است تا در هرگونه تلاش بینالمللی با هدف حفظ صلح در نوار غزه شرکت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، طی یک کنفرانس مطبوعاتی که در اسلامآباد برگزار شد، اظهار داشت که کشورش آماده است تا در هرگونه تلاش بینالمللی با هدف حفظ صلح در نوار غزه شرکت کند و تأکید کرد که «هرگونه نقش بالقوهای برای پاکستان شامل خلع سلاح حماس نخواهد بود.»
اسحاق دار تأکید کرد که «موضع رهبری غیرنظامی و نظامی در پاکستان روشن و قاطع است» و توضیح داد که کشورش «برای تحمیل صلح به غزه نخواهد رفت، بلکه برای حمایت و تقویت آن خواهد رفت.»
وزیر امور خارجه پاکستان، رژیم صهیونیستی را به نقض توافق آتشبس در غزه که اکتبر گذشته در شرمالشیخ حاصل شد، متهم کرد و محکومیت و رد این تخلفات توسط اسلامآباد را تأیید کرد.
به گزارش شبکه خبری المیادین، اسحاق دار خاطرنشان کرد که «تنها بخش محدودی از طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اجرا شده است» و توضیح داد که «بیست نکته موجود در این طرح به طور کامل اجرا نشده است.»
در همین زمینه، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، اوایل ماه گذشته تأیید کرد که دولت او هنوز تصمیم نهایی در مورد اعزام نیرو به غزه به عنوان بخشی از نیروی ثباتبخش بینالمللی نگرفته است.