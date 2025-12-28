به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آئین رونمایی از آلبوم موسیقایی «بیدل» به آهنگسازی علی اصغر عربشاهی و خوانندگی سجاد شوشتری، پوریا عابدینی و صادق مرادی که حاصل برگزاری رویداد شب‌های آواز ایرانی و معرفی سه خواننده برگزیده این برنامه است، در سالن مهر حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.

این مجموعه شامل تصانیف و آوازهایی با صدای پوریا عابدینی، سجاد شوشتری و صادق مرادی است که با آهنگسازی و تنظیم علی‌اصغر عربشاهی به سامان رسیده است. اشعار این آلبوم همگی از آثار بیدل دهلوی انتخاب شده‌اند و «بیدل» را می‌توان از نخستین مجموعه‌های موسیقایی دانست که به‌طور مستقل به معرفی اشعار این شاعر برجسته فارسی اختصاص پیدا کرده است.

چرا بیدل برای «بیدل» انتخاب شد

میلاد عرفانپور شاعر و رئیس مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری انقلاب اسلامی هم در ادامه این مراسم اظهار کرد: فلسفه تولید این آلبوم «شب های آواز ایرانی» مرکز موسیقی حوزه هنری بود که سه خواننده خوش ذوق در آن معرفی شدند. همین موضوع سبب شد تا این عزیزان در قالب یک آلبوم آثاری را ارائه دهند. در این مسیر برنامه ریزی هم به شکلی پیش رفت که به همت یک گروه کم نظیر اشعار بیدل از سوی بنده برای انتخاب ملودی‌ها پیشنهاد شد.

وی افزود: بیدل بدون شک یکی از ۵ شاعر برگزیده ادبیات فارسی است که ویژگی های موسیقی بسیار ارزشمندی در آثار این شاعر بزرگ دیده می شود. این در حالی است که کار موسیقایی درست روی این اشعار هم کار بسیار دشواری است که به اعتقاد من علی اصغر عربشاهی به نیکی و درستی از عهده آن برآمده است. مسیری که هم برای مرکز موسیقی حوزه هنری انقلاب اسلامی و هم برای بنده مایه افتخار است و باید به همه دست اندرکاران خسته نباشید ویژه ای بگویم.

علیرضا قزوه شاعر و پژوهشگر نیز در تجلیل از ویژگی های اشعار بیدل گفت: بیدل شاعری است که نقاشان بزرگ جهان را به سمت خود جلب می کرد. او از جمله ادیبان و شاعران ایرانی بود که بسیاری از شاعران معاصر از جمله سهراب سپهری هم از آثار او بهره گرفته اند.

وی با اشاره به پیشینه فرهنگی بیدل و نسب ایرانی این شاعر به شاه منصور پادشاه فارس آن دوران اظهار کرد: این موضوع افتخار ما است که چنین شاعری نسب ایرانی دارد. طریقت او هم شبیه شمس تبریزی است که اشعارش به خیلی ها ضربه می زند. او شاعر بزرگی است که بسیاری از مردمان آن روزگار دوستش داشتند چون هر شب در محل زندگی خود برای مردم به شعرخوانی می پرداخته است. هرچند امروز مزارش در نزدیک خیابان قرار گرفته شده است و روی زیبایی ندارد اما توانمندی های این شاعر به قدری ظریف و زیباست که می تواند زندگی انسانی را نجات دهد.