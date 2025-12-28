به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، گودرز بهرامیان اظهار داشت: این طرح با هدف ساماندهی و به‌روزرسانی اطلاعات ماشین‌آلات کشاورزی، احراز هویت فنی تراکتور‌ها و فراهم‌سازی شرایط لازم برای دریافت سوخت یارانه‌ای، اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: در فرآیند راستی‌آزمایی، مشخصات فنی تراکتور‌ها شامل شماره شاسی، شماره موتور، تیپ تراکتور و سال ساخت به‌صورت دقیق بررسی و با اسناد مالکیت تراکتور مطابقت داده می‌شود و تنها تراکتور‌هایی که این مرحله را با موفقیت طی کنند، مجاز به دریافت سوخت یارانه‌ای خواهند بود.

بهرامیان تصریح کرد: همچنین واحد مکانیزاسیون مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان از دارندگان تراکتور درخواست کرد با همراه داشتن مدارک مربوطه، در زمان مقرر به مراکز خدمات جهاد کشاورزی مراجعه کنند تا فرآیند راستی‌آزمایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام پذیرد.