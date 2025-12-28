کنتور‌های هوشمند به‌عنوان ابزار اصلی مدیریت و کنترل برداشت آب، نقش مهمی در جلوگیری از اضافه‌برداشت و تحقق اهداف سازگاری با کم‌آبی ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای استان یزد گفت: بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، کنتور‌های هوشمند نصب‌شده در استان یزد عمدتاً از نوع کنتور‌های هوشمند آب و برق هستند که با اندازه‌گیری مصرف برق و محاسبه دبی لحظه‌ای متناظر، میزان برداشت آب از چاه‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف محاسبه کرده و از حجم اعتبار سالیانه کسر می‌کنند.

منصوری افزود:این کنتور‌ها پس از پایان اعتبار مجاز سالیانه، به‌صورت خودکار برق پمپ را قطع می‌کنند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای استان یزد گفت: در حال حاضر بیش از ۹۶ درصد چاه‌های فعال در بخش کشاورزی و بیش از ۸۶ درصد چاه‌های فعال در بخش صنعت و خدمات استان یزد به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند که این امر نقش مؤثری در مدیریت منابع آب زیرزمینی دارد.

منصوری ادامه داد: کنتور‌های هوشمند با جلوگیری از برداشت بیش از سهمیه تعیین‌شده، در بخش کشاورزی به تحقق صرفه‌جویی‌های پیش‌بینی‌شده در «سند سازگاری با کم‌آبی» کمک می‌کنند و در بخش صنعت و خدمات نیز مانع برداشت بیش از میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری می‌شوند.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای استان یزد گفت: همچنین بیش از ۳۰ درصد چاه‌های کشاورزی استان یزد با تجهیز به مودم و ارسال برخط داده‌ها، امکان قرائت از راه دور را فراهم کرده‌اند و برنامه‌ریزی برای توسعه قرائت هوشمند و غیرحضوری در سایر چاه‌های کشاورزی و نیز بخش صنعت و خدمات در دستور کار قرار دارد.