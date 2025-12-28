به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، درآستانه پرتاب سه ماهواره، همکارمان دهقان سری زده به محل دائمی برپایی موزه هوا فضای کرمان، جایی که ۵ هزار مورد از آثار منحصر بفرد فضانوردان جهان در آن نگهداری می‌شود.

از اولین قرآن فضا رفته تا آثار استاد فرشچیان و نشان‌های اعطایی فضانوردان، و تمبر‌های یادگاری، و قرار است این افتخارات به به افتخاری دیگر پیوند بخورد، پرتاب سه ماهواره ایرانی.

سیروس برزو، استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، نویسنده، پژوهشگر و مروج علوم فضایی بود که در طول دوستی با فضانوردان مختلف جهان بویژه روسیه و آمریکا، مجموعه‌ای از یادمان‌های فضایی را در مدت زیادی جمع کرد و طی سالیان زندگی خود این آثار را در قالب نمایشگاه در سال‌های مختلف در تهران، اصفهان و دامغان به نمایش عموم درآورد و در نهایت طبق وصیت او قبل از مرگ، مجموعه‌ای بی‌نظیر از این آثار در نخستین موزه هوافضای کشور در کرمان برای همیشه به نمایش درآمده است.