موزه هوا فضای کرمان محل نگهداری افتخارات فضایی ایرانیان وگنجینههای یک عمر فعالیت علمی استاد سیروس برزو محقق هوافضا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، درآستانه پرتاب سه ماهواره، همکارمان دهقان سری زده به محل دائمی برپایی موزه هوا فضای کرمان، جایی که ۵ هزار مورد از آثار منحصر بفرد فضانوردان جهان در آن نگهداری میشود.
از اولین قرآن فضا رفته تا آثار استاد فرشچیان و نشانهای اعطایی فضانوردان، و تمبرهای یادگاری، و قرار است این افتخارات به به افتخاری دیگر پیوند بخورد، پرتاب سه ماهواره ایرانی.
سیروس برزو، استاد دانشگاه، روزنامهنگار، نویسنده، پژوهشگر و مروج علوم فضایی بود که در طول دوستی با فضانوردان مختلف جهان بویژه روسیه و آمریکا، مجموعهای از یادمانهای فضایی را در مدت زیادی جمع کرد و طی سالیان زندگی خود این آثار را در قالب نمایشگاه در سالهای مختلف در تهران، اصفهان و دامغان به نمایش عموم درآورد و در نهایت طبق وصیت او قبل از مرگ، مجموعهای بینظیر از این آثار در نخستین موزه هوافضای کشور در کرمان برای همیشه به نمایش درآمده است.