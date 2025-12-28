پخش زنده
در راستای اجرای طرح ملی ارتقای زیرساختهای مخابراتی کشور، عملیات انتقال و برگردان شبکه تلفن ثابت از زیرساخت مسی به فیبر نوری (FTTH) در شهرستان شیروان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این پروژه حیاتی با هدف افزایش چشمگیر کیفیت و پایداری خدمات اینترنت با سرعت بالا و تلفن ثابت در بستر فیبر نوری به مشترکان در حال اجرا است.
رئیس اداره مخابرات شهرستان شیروان اظهار داشت: فاز اول عملیات برگردان با هدف پوششدهی ۵۰۰ مشترک در دستور کار قرار گرفته است.
مهندس ابراهیم کاظم زاده افزود: عملیات میدانی در مناطق معصومزاده، دانایی و حکیم با موفقیت آغاز شده و تاکنون زیرساخت ارتباطی حدود ۱۵۰ مشترک در این مناطق از کافوهای مسی به شبکه نوین فیبر نوری منتقل شده است.
وی ادامه داد: این اقدام در راستای استراتژی کلان استان برای بهرهبرداری کامل از مزایای شبکه فیبر نوری صورت میگیرد.
خراسان شمالی پیش از این در توسعه زیرساختهای فیبر نوری در سطح شهرهای استان پیشگام بوده و از نیمه دوم آبان ماه جاری، اجرای فاز برگردان مشترکان را کلید زده است.