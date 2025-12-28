به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها در ۱۱ دور در بخش زنان و ۱۳ دور در بخش مردان برگزار می‌شود و شطرنج بازان روسیه به علت بحران اوکراین با پرچم فدراسیون بین المللی - فیده - در این دوره شرکت کردند. جایزه این مسابقات یک میلیون یورو اعلام شده است.

نتایج نمایندگان ایران به این شرح است:

** مردان: (۱۵۰ شرکت کننده)

- دور نهم:

استاد بزرگ سینا موحد ۰ - ۱ استاد بزرگ پرهام مقصودلو

استاد بزرگ محمد امین طباطبایی ۰.۵ - ۰.۵ خیمه سانتوس لاتاسا از اسپانیا

استاد بزرگ بردیا دانشور ۰ - ۱ استاد بزرگ روسلان پونوماریوف از اوکراین

استاد بزرگ پویا ایدنی ۰.۵ - ۰.۵ استاد بزرگ آرتیم اوسکوف از روسیه

- در جدول بخش مردان استاد بزرگ ولادیسلاو آرتمیف از روسیه با ۷.۵ امتیاز صدرنشین است و استاد بزرگ هانس نیمان از آمریکا با پوئن شکنی کمتر دوم و استاد بزرگ آلکسی سارانا از صربستان با ۷ امتیاز سوم هستند. از ایران استاد بزرگ پرهام مقصودلو با ۶.۵ امتیاز در رده نوزدهم قرار گرفت و بهترین عملکرد را دارد.

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۴ وولودار مورزین از روسیه، استاد بزرگ آلکساندر گریشچوک از روسیه و استاد بزرگ ایان نپوم نیاتچی از روسیه اول تا سوم شدند و از ایران استاد بزرگ احسان قائم مقامی در رده ۱۷۳ جای گرفت.

- در شطرنج رپید مردان قهرمان جهانی ویسواناتان آناند هندی با ۱۲ قهرمانی و یک نایب قهرمانی رکورد دار دست نیافتنی است. مگنوس کارلسن نروژی با ۵ قهرمانی و یک نایب قهرمانی و ۲ مقام سومی در رده دوم قرار دارد. آلکسی شیروف از اسپانیا، گری کاسپاروف از روسیه، لوان آرونیان از ارمنستان، گاتا کامسکی از آمریکا، سرگئی کاریاکین از روسیه، واسیلی ایوانچوک از اوکراین، شهریار ممدیاروف از جمهوری آذربایجان، نادربک عبدالستاروف از ازبکستان و دانیل دوبوف از روسیه هر کدام یک بار قهرمان رپید جهان شده‌اند.

** زنان: (۱۴۱ شرکت کننده) (ایران شرکت کننده ندارد.)

- دور هشتم:

- در رده بندی بخش زنان استاد بزرگ جینر ژو از چین با ۶.۵ امتیاز و پوئن شکنی بهتر نسبت به استاد بزرگ هومپی کونرو از هند در صدر قرار گرفت و آلکساندرا گوریاچکینا از روسیه با ۶ امتیاز سوم است.

- در سال ۲۰۲۴ استاد بزرگ هامپی کونرو از هند، استاد بزرگ جو ون جون از چین و استاد بزرگ کاترینا لانیو از روسیه اول تا سوم شدند.

- در تاریخ رقابت‌های رپید قهرمانی جهان در بخش بانوان، جو ون جون از چین با ۲ قهرمانی رکورد دار است. در این رقابت‌ها سارا سادات خادم الشریعه در سال ۲۰۱۸ نایب قهرمان شد.