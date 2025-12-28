پخش زنده
امروز: -
جانشین فرماندهی انتظامی استان به همراه فرماندار و فرمانده انتظامی رابر در آستانه دهه مقاومت از ایست و بازرسیها بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان؛ جانشین فرماندهی انتظامی استان کرمان در راستای ارزیابی میدانی ایست و بازرسیهای مستقر در وردی و خروجیهای شهرستان رابر و حفظ امنیت محورهای مواصلاتی همزمان با ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و هفته مقاومت، در ساعات پایانی شب گذشته، به همراه فرماندار و فرمانده انتظامی این شهرستان، از این ایست و بازرسیها بازدید کرد.
سرهنگ "پور امینایی"، ضمن بررسی عملکرد کارکنان در شرایط سخت محیطی و آب و هوایی و تأکید بر هوشیاری کامل، از تلاشهای شبانهروزی پلیس در تأمین امنیت محورهای کوهستانی و ورودیهای شهرستان قدردانی کرد.