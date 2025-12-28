به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «آویگدور کهلانی» وزیر سابق صهیونیست خواهان برچیدن تمام اردوگاه‌های آوارگان در اراضی فلسطینی شد و تاکید کرد که این اردوگاه‌ها یک نماد فلسطینی است که باید از بین بروند.

اظهارات این وزیر صهیونیست در پی عملیات ترکیبی در شمال اراضی اشغالی توسط یک فلسطینی ساکن شهرک قباطیه در شمال کرانه باختری ایراد شد. این عملیات منجر به کشته شدن دو اسرائیلی شده بود.

کهلانی مدعی شد که برای کوچاندن ساکنان فلسطینی تلاش نمی‌کند، اما پیشنهاد انتقال آنها به مناطق آ در کرانه باختری با ارائه انگیزه‌های اقتصادی را می‌دهد.

کهلانی تاکید کرد ورود به این اردوگاه‌ها در وضعیت کنونی امری تقریبا محال است و برچیدن آن فعالیت ارتش را تسهیل می‌کند و از خطرات آن علیه سربازان می‌کاهد.