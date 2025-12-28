پخش زنده
رسانههای عبری از انجام سفری محرمانه از سوی رئیس منطقه جداییطلب سومالیلند به تلآویو خبر دادند؛ سفری که به گفته منابع صهیونیستی، زمینهساز به رسمیت شناختن این منطقه در قبال طرح اسکان اجباری ساکنان نوار غزه بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه عبریزبان «یدیعوت آحارونوت» فاش کرد که «عبدالرحمان محمد عبدالله» رئیس سومالیلند، در تابستان گذشته بهطور محرمانه به سرزمینهای اشغالی سفر کرده است.
در همین راستا، «گدعون ساعر» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با انتشار تصویری در شبکههای اجتماعی، دیدار خود با رئیس سومالیلند را تأیید کرد.
بر اساس این گزارش، عبدالرحمان محمد عبدالله در جریان این سفر محرمانه با «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی، وزرای جنگ و خارجه این رژیم و همچنین رئیس موساد دیدار و گفتوگو کرده است.
این دیدارها پیش از اعلام رسمی شناسایی سومالیلند بهعنوان یک «دولت مستقل» از سوی رژیم صهیونیستی انجام شده است.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که به رسمیت شناختن سومالیلند از سوی اسرائیل، در مقابل پذیرش و اسکان ساکنان نوار غزه است که قرار است بهصورت اجباری از سرزمین خود کوچ داده شوند؛ موضوعی که نگرانیها درباره طرحهای جدید برای آوارگی فلسطینیها را تشدید کرده است.
این افشاگریها ابعاد تازهای از پیوند میان طرحهای منطقهای رژیم صهیونیستی، مسئله آوارگی فلسطینیها و تلاش برای تغییر موازنههای ژئوپلتیکی در منطقه شاخ آفریقا را آشکار کرده است.
این تحولات پس از امضای توافق مشترکی میان نخست وزیر و وزیر خارجه رژیم صهیونیستی و رئیس سومالیلند رخ داده که بر اساس آن، اسرائیل بهطور رسمی این منطقه جداییطلب را به رسمیت شناخته است. در چارچوب این توافق، برقراری روابط دیپلماتیک کامل، تبادل سفیر و افتتاح سفارتخانهها پیشبینی شده و مقامات سومالیلند نیز از قصد خود برای پیوستن به «توافقهای ابراهیم» خبر دادهاند.
در واکنش به این اقدام، قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست دولت سومالی، نشستی اضطراری برای بررسی پیامدهای به رسمیت شناختن سومالیلند از سوی رژیم صهیونیستی برگزار کند. قرار است این نشست روز دوشنبه ساعت سه بعدازظهر به وقت نیویورک تشکیل شود.