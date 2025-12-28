به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود گفت: با کنترل خودرو‌های عبوری از محور مشهد به تهران، ماموران انتظامی به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقفکردند .

سرهنگ علیرضا شائینی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیف شده ۳ دستگاه لپتاپ قاچاق را به ارزش حدود ۲ میلیارد ریال کشف کردند.

متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل اداره تعزیرات حکومتی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود از کشف محموله تنباکوی خارجی قاچاق در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس دیگر در مسیر مشهد - تهران خبر داد و گفت : پلیس در بازرسی خودرو از جعبه بغل اتوبوس هزار و ۶۰۰ بسته تنباکوی خارجی قاچاق کشف و ضبط کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای قاچاق کشف شده را ۴ میلیارد ریال برآورد کردند، ادامه داد: در این رابطه پرونده تشکیل و متخلف برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.