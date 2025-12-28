مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی از ثبت بیش از ۳۲ هزار واقعه ولادت در استان طی ۹ ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۶ هزار و ۸۳۲ نوزاد پسر و ۱۵ هزار و ۲۴۸ نوزاد دختر به دنیا آمده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سعید احمدی افزود: از مجموع ولادت‌های ثبت‌شده، ۲۰ هزار و ۱۰۹ مورد در مناطق شهری و ۱۱ هزار و ۹۷۱ مورد در روستا‌ها بوده است. بر پایه این آمار، نسبت جنسی ولادت در استان ۱۱۰ است که نشان‌دهنده برتری تعداد تولد پسران نسبت به دختران است.

وی با اشاره به تولد‌های چندقلویی تصریح کرد: در این مدت ۶۶۴ مورد دوقلو و ۳۸ مورد سه‌قلو در استان به ثبت رسیده است.

احمدی در ادامه به آمار فوت، ازدواج و طلاق اشاره کرد و گفت: طی این بازه، ۱۴ هزار و ۱۱۱ واقعه فوت در آذربایجان‌غربی ثبت شده که شامل ۷۴۰۰ مرد و ۶۷۱۱ زن است. همچنین ۱۶ هزار و ۵۸۶ ازدواج (۱۳ هزار و ۶۳۴ شهری و دو هزار و ۹۵۲ روستایی) و ۶ هزار و ۱۶۵ طلاق (۵۳۸۱ شهری و ۷۸۴ روستایی) در استان به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی درباره فرایند صدور کارت هوشمند ملی نیز گفت: از دو میلیون و ۸۹۹ هزار و ۶۶۳ نفر جمعیت واجد شرایط، تاکنون بیش از ۹۹.۵ درصد برای دریافت کارت ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان دو میلیون و ۶۶۴ هزار و ۶۶ کارت صادر و تحویل شده است.

وی با اشاره به انباشت حدود ۱۳ هزار کارت آماده تحویل در ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان افزود: شهروندان می‌توانند با استفاده از کد دستوری #۶۰۹۰۴، سایت ncr.ir یا سامانه sahim.sabteahval.ir از وضعیت صدور کارت خود مطلع شوند.

احمدی در پایان از توسعه خدمات فناورانه ثبت احوال خبر داد و گفت: راه‌اندازی سامانه‌های احراز هویت برخط، صدور گواهی‌های الکترونیکی (ولادت، وفات و انحصار وراثت)، ثبت اینترنتی ولادت و صدور شناسنامه نوزاد، و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و انرژی خورشیدی از جمله مهم‌ترین اقدامات در مسیر تحقق سازمان هوشمند ثبت احوال استان است.