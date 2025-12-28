آیت‌الله سید احمد علم الهدی دیشب در دومین همایش بین‌المللی «الغالبون؛ مکتب شهید سلیمانی، راه روشن مقاومت» که به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی توسط بنیاد فرهنگی، اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران در مشهد برگزار شد، افزود: پرچم مقاومت در دانشگاه‌های آمریکا نیز به اهتزاز درآمده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی او ادامه داد: جریان مقاومت مساله‌ای نیست که فقط در ایران، عراق، لبنان، یمن، افغانستان، پاکستان و کشور‌های اسلامی شکل گرفته باشد و این جریان، امروز دروازه غرب را هم باز کرده است.

آیت الله علم الهدی تصریح کرد: مقاومت به عنوان «نه گفتن به استکبار، ایستادن مقابل مطامع استکبار، مقاومت و پایداری کردن و تاب آوردن در برابر همه جریانات و جنایاتی که استکبار می‌خواهد بر جامعه تحمیل کند»، در دنیا فراگیر شده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: آمریکایی که بزرگترین کودتا‌ها را توسط مزدورانش انجام می‌داد، در خصوص حاج قاسم سلیمانی حاضر نشد کار را به مزدوران بسپارد و خودش این کار را انجام داد و سبب شکست استکبار و بی آبرویی برای آمریکا شد و شخص حاج قاسم با شهادت، چند برابر بزرگتر شد و آمریکا به عنوان یک جریان ناپاک استکباری که ادعای قدرت در دنیا را داشت چندین برابر ضعیف تر، کوچکتر و بی ارزش‌تر در بینش‌های سیاسی دنیا قرار گرفت.

وی اضافه کرد: امروز عَلَم مقاومت تنها در دست ایران و ایرانی نیست، بلکه در دست جریان مقاومت است و همه ملت‌های مسلمان، علمدار مقاومت شده‌اند و مقاومت در افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان و یمن وجود دارد و جایگاه پیدا کرده است.