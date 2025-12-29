به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز دوشنبه هشتم دی ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

سمنان:

خیابان شکوفه واقع در شهرک گلستان از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰ ظهر

محدوده خیابان قندی جنوبی از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ظهر

جنوب شرق میدان شقایق حدفاصل خیابان بیت المقدس الی خیابان رجا از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۵:۳۰ بعدازظهر