به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از راهدارخانه‌های استان و پایش دوربین‌های نظارتی: در حال حاضر بارش برف در محور‌های مواصلاتی چالدران، ماکو و میاندوآب ادامه دارد و شاهد بارش پراکنده در سایر محور‌های استان هستیم. همچنین در اغلب محور‌های جنوب استان، از جمله گردنه دوآب، مهاباد_سردشت (زمزیران)، مهاباد_خلیفان، سردشت_پیرانشهر، پیرانشهر_تمرچین و محور مائین بلاغ در شاهین‌دژ، مه‌گرفتگی پدیده غالب گزارش شده است.

با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر تشدید بارش‌ها در ساعات آینده، از هم‌استانی‌های گرامی درخواست می‌شود در صورت غیرضروری بودن سفر، از تردد در محور‌های مواصلاتی خودداری کنند.

با توجه به لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش میدان دید در برخی مقاطع، از رانندگان محترم تقاضا می‌شود با نهایت دقت و احتیاط، رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب، استفاده از چراغ‌های روشن و توجه جدی به وضعیت فنی وسیله نقلیه (به‌ویژه سیستم ترمز، برف‌پاک‌کن‌ها و زنجیر چرخ)، سفر خود را ادامه دهند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.