یک محیطبان مهولاتی در درگیری با شکارچیان غیرمجاز در منطقه شکار ممنوع «نوبهار» این شهرستان، مجروح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: در درگیری صبح امروز در منطقه شکارممنوع «نوبهار» در شهرستان مهولات، محیطبان «مهدی علینیا» حین انجام ماموریت و برخورد با شکارچیان غیرمجاز، از ناحیه دست مجروح و به بیمارستان منتقل شد که وضعیت عمومی وی هماکنون مساعد است و تحت مراقبتهای درمانی است.
ابوالفضل شعبانی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان دستور ویژهای برای پیگیری مستمر وضعیت درمانی و تامین کامل خدمات پزشکی لازم برای این محیط بان و نیز شناسایی و دستگیری فوری متخلفان صادر کرد که از همان لحظات ابتدایی وقوع حادثه، موضوع بهصورت میدانی و مستمر در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در این حادثه، چهار متخلف شکار غیرمجاز و شناختهشده در منطقه، حضور داشتند که تاکنون یک نفر از آنان، دستگیر و سایر افراد شناسایی شدهاند که با هماهنگی مراجع قضایی و انتظامی، عملیات دستگیری آنان با جدیت ادامه دارد؛ این افراد
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با قاطعیت کامل و بدون اغماض، موضوع این حادثه را از مسیر قانونی و قضایی دنبال میکند.
منطقه شکار ممنوع نوبهار شهرستان مهولات با ۱۷۰ هزار هکتار در ضلع جنوبی شهرستان مهولات و در مجاورت حوزه استحفاظی شهرستانهای گناباد، بجستان و بردسکن واقع شده است.