پخش زنده
امروز: -
نفرات اول در رشتههای تحقیق و حفظ کل مسابقههای قرآنی «مدهامتان» از مرحله شهرستانی مسابقههای سراسری قرآن جمهوری اسلامی ایران معاف خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، نفرات اول در رشتههای تحقیق و حفظ کل مسابقههای قرآنی «مدهامتان»؛ بر اساس شیوهنامه برگزاری چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران؛ از مرحله شهرستانی مسابقات سراسری معاف خواهند بود، اما همۀ داوطلبان حتی افراد دارای معافیت ملزم به ثبتنام در سایت برگزاری مسابقهها هستند.
براساس این گزارش، در رشته قرائت تحقیق، حسین چوپانی عضو کانون فرهنگی هنری «صدیقه طاهره (س)» از استان خراسان جنوبی و عاطفه خطاریان عضو کانون فرهنگی هنری «بعثت» از استان همدان معاف از مرحله شهرستانی هستند.
همچنین در رشته حفظ کل مهدی مهدوی عضو کانون فرهنگی هنری «مشفقین» از استان اردبیل و مائده جعفر عضو کانون فرهنگی هنری «فاطمیه» از استان البرز، معاف از شرکت در مرحله شهرستانی خواهند بود.