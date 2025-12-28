پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از جمع آوری ۱۹۵۰ نفر اتباع غیر مجاز در ۹ ماهه گذشته در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ " مجتبی جمالی" در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی اجرای طرح جمع آوری اتباع غیر مجاز که غیر قانونی وارد کشور شدهاند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأمورران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه افزود: مأموران انتظامی این شهرستان در ۹ ماهه گذشته پس از هماهنگی قضائی تعداد ۱۹۵۰ نفر اتباع غیر مجاز را جمع آوری و تحویل اردوگاه دادند.