معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی، از تعویض شیر فلکه ۱۶۰ مخزن آب روستای سعیدآباد در راستای ارتقای پایداری و کنترل بهتر شبکه آبرسانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محرم زینال‌زاده معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی اعلام کرد که عملیات تعویض شیر فلکه ۱۶۰ مخزن آب روستای سعیدآباد با موفقیت انجام شد. وی افزود: «این اقدام در راستای بهبود بهره‌برداری از تأسیسات آبرسانی و افزایش قابلیت کنترل و مدیریت جریان آب در شبکه روستای سعیدآباد اجرا شده است.»

زینال‌زاده با اشاره به اهمیت نقش شیرآلات در عملکرد صحیح مخازن اظهار داشت: «فرسودگی و استهلاک شیر فلکه‌های قدیمی می‌تواند موجب بروز مشکلاتی در بهره‌برداری و توزیع آب شود، از این‌رو تعویض به‌موقع تجهیزات، نقش مهمی در پیشگیری از هدررفت آب و افزایش پایداری تأمین آب شرب دارد.»

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی در پایان تأکید کرد: «با انجام این عملیات، شرایط بهره‌برداری از مخزن بهبود یافته و زمینه ارائه خدمات پایدارتر و مطمئن‌تر به مشترکین روستای سعیدآباد فراهم شده است.»