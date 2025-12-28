تعویض شیر فلکه ۱۶۰ مخزن روستای سعیدآباد با هدف بهبود بهرهبرداری شبکه آبرسانی
معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی، از تعویض شیر فلکه ۱۶۰ مخزن آب روستای سعیدآباد در راستای ارتقای پایداری و کنترل بهتر شبکه آبرسانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محرم زینالزاده معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی اعلام کرد که عملیات تعویض شیر فلکه ۱۶۰ مخزن آب روستای سعیدآباد با موفقیت انجام شد. وی افزود: «این اقدام در راستای بهبود بهرهبرداری از تأسیسات آبرسانی و افزایش قابلیت کنترل و مدیریت جریان آب در شبکه روستای سعیدآباد اجرا شده است.»
زینالزاده با اشاره به اهمیت نقش شیرآلات در عملکرد صحیح مخازن اظهار داشت: «فرسودگی و استهلاک شیر فلکههای قدیمی میتواند موجب بروز مشکلاتی در بهرهبرداری و توزیع آب شود، از اینرو تعویض بهموقع تجهیزات، نقش مهمی در پیشگیری از هدررفت آب و افزایش پایداری تأمین آب شرب دارد.»
معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی در پایان تأکید کرد: «با انجام این عملیات، شرایط بهرهبرداری از مخزن بهبود یافته و زمینه ارائه خدمات پایدارتر و مطمئنتر به مشترکین روستای سعیدآباد فراهم شده است.»