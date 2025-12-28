به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، داستان نمایش «دختر» هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از رادیو نمایش پخش می‌شود.

شبکه افق پخش سرزمین مادری را فردا ساعت ۱۹:۳۰ آغاز می‌کند.

این مجموعه وقایع تاریخی سال‌های ۱۳۲۰ تا انقلاب اسلامی را در قالب سه فصل از زندگی یک شخصیت داستانی روایت می‌کند.

شبکه مستند «خئو؛ ورای مرزها» را امشب ساعت ۲۰ پخش می‌کند.

این فیلم به مراحل گزینش یکی از یگان‌های ویژه پلیس ملی اسپانیا می‌پردازد.

«اضطراب من» به زودی از شبکه سلامت سیما پخش می‌شود.

این مستند محصول ۲۰۱۹، نشان می‌دهد اضطراب چگونه بر خواب، تمرکز، روابط اجتماعی، کار و تصمیم‌گیری‌های روزمره اثر می‌گذارد.