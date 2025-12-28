پخش زنده
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در نخستین نشست سرمایهگذاران صنعت پتروشیمی، بر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش، استفاده از ابزارهای مالی و اوراق تسویه و مشارکت فعال بخش خصوصی برای توسعه پایدار این صنعت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن عباسزاده با اشاره به تاریخچه برنامههای توسعهای صنعت پتروشیمی ایران گفت: فعالیتهای عمرانی و توسعهای این صنعت از سال ۱۳۲۷ آغاز شد و در طول دههها با تمرکز بر تحقیقات، مطالعات فنی و ایجاد زیرساختها مسیر توسعهای خود را ادامه داده است.
وی افزود: پس از انقلاب اسلامی، اجرای پروژههای متعدد در صنایع پتروشیمی با هدف تأمین نیازهای داخلی و افزایش ظرفیت تولید ادامه یافت و شش مجتمع پتروشیمی با ظرفیت تقریبی ۳ میلیون تن در بخش تولید دستی و ۱.۵ میلیون تن در بخش تولیدی راهاندازی شد. این پروژهها نه تنها موجب اشتغالزایی و تولید ملی شدند، بلکه امکان صادرات محصولات پتروشیمی را نیز فراهم کردهاند.
عباسزاده با تأکید بر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش گفت: توسعه صنعت پتروشیمی محدود به واحدهای اصلی نیست؛ حرکت پروژهها، فعال شدن صنایع پاییندستی، سازندگان تجهیزات و مهندسین متخصص، موجب افزایش بهرهوری، اشتغال و تقویت اقتصاد ملی میشود. وی افزود که تکمیل زنجیره ارزش همچنین فرصت سرمایهگذاری مطمئن برای بخش خصوصی ایجاد میکند و مشوقهایی مانند اوراق تسویه برای سرمایهگذاران در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: برنامه هفتم توسعه صنعت پتروشیمی، مورد تأکید دولت و مجلس شورای اسلامی است و با پیشبرد دقیق آن، اهداف توسعهای، افزایش بهرهوری و ارتقای نقش این صنعت در اقتصاد ملی محقق خواهد شد.
عباسزاده همچنین به استفاده از ابزارهای مالی و صندوقها برای تأمین سرمایه پروژهها اشاره کرد و گفت: حدود ۷۰ درصد محصولات پتروشیمی قابلیت ورود به این صندوقها و استفاده از اوراق مالی را دارند و این ابزارها علاوه بر جذب سرمایه، شفافیت مالی و مدیریت بهتر پروژهها را تضمین میکنند.
وی تأکید کرد: رعایت ماده ۴۵ قانون صنعت پتروشیمی، الزامی است و سرمایهگذاران برای بهرهمندی از خوراک و ظرفیتهای بالادستی موظفاند حداقل ۴۰ درصد سرمایه خود را تأمین کنند تا مشارکت واقعی در توسعه زنجیره ارزش حاصل شود.
عباسزاده در پایان خاطرنشان کرد: استمرار توسعه صنعت پتروشیمی، تکمیل زنجیره ارزش و حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی، نقش مهمی در رشد پایدار اقتصادی و افزایش ارزش افزوده ملی دارد.