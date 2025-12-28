کارشناس هواشناسی استان قزوین از بارش باران و برف، کولاک در مناطق کوهستانی و کاهش محسوس دما طی روز‌های آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی کارشناس هواشناسی استان قزوین با اشاره به شرایط جوی پیش‌رو افزود: از امروز یکشنبه هفتم دی‌ماه تا ظهر روز سه‌شنبه با گذر متناوب امواج تراز میانی جو، افزایش ابر در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و در برخی مناطق بارش باران و برف رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: بارش‌ها در مناطق کوهستانی به صورت برف خواهد بود و وزش باد در این نواحی می‌تواند موجب کولاک برف شود.

آخوندی خاطرنشان کرد: ناپایداری‌ها امروز و صبح سه‌شنبه شدت بیشتری خواهند داشت و برای این مدت هشدار سطح زرد صادر شده است.

وی افزود: برای روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه کاهش محسوس دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و توصیه می‌شود شهروندان از سفر‌های غیرضروری به‌ویژه به مناطق کوهستانی خودداری کنند.