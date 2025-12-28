رئیس فدراسیون کشتی گفت: وزارت ورزش، وزارت علوم و فدراسیون کشتی متعهد هستند تیم ملی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران در هر رقابتی با هدف کسب مقام نخست حضور یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا دبیر در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان این فدراسیون و سازمان امور دانشجویان، با قدردانی از تلاش‌های دکتر حبیبا، رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، اظهار کرد: امروز شاهد یک اتفاق بزرگ هستیم و امیدواریم با انعقاد این تفاهم‌نامه، جایگاه کشتی در دانشگاه‌ها بیش از پیش تقویت شود.

وی با تأکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های وزارت علوم و دانشگاه‌ها افزود: دانشجویان باید بتوانند از این ظرفیت‌ها برای دستیابی به بالاترین سطوح علمی و ورزشی بهره‌مند شوند. همکاری دانشگاه‌ها با فدراسیون کشتی کاملاً ضروری است و می‌تواند نقطه عطفی در توسعه کشتی دانشجویی باشد.

دبیر با اشاره به اهمیت همکاری‌های علمی و آموزشی تصریح کرد: حضور اساتید دانشگاه در این حوزه می‌تواند کمک شایانی به پیشرفت کشتی کند. امیدواریم این تفاهم‌نامه به یک اقدام تشریفاتی محدود نشود و آثار عمیق و ماندگاری، به‌ویژه در کشتی دانشجویی، به همراه داشته باشد.

رئیس فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: به‌زودی ثمرات این تفاهم‌نامه را در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و افزایش امید و انگیزه در میان دانشجویان خواهیم دید؛ به‌ویژه زمانی که این دانشجویان به مرتبه استادی دانشگاه برسند و نسل جدیدی از قهرمانان جهانی را تربیت کنند.

وی افزود: این تفاهم‌نامه می‌تواند امیدی تازه برای نسل دانشجو ایجاد کند و انتظار داریم سایر رشته‌های ورزشی نیز به همین مسیر وارد شوند. حداقل دستاورد این همکاری، قهرمانی تیم‌های دانشجویی ایران در رقابت‌های جهانی خواهد بود که موفقیتی بزرگ محسوب می‌شود.

دبیر در پایان تأکید کرد: وزارت ورزش، وزارت علوم و فدراسیون کشتی متعهد هستند تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در هر رقابتی با هدف کسب مقام نخست حضور یابد. با این هم‌افزایی و استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی، امیدواریم در آینده شاهد موفقیت‌های بیشتری باشیم.