به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی چمران امروز در حاشیه سیصد و هشتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران افزود: شکل بازار در حال تغییر است و به جای اینکه محل توزیع بار و کالا باشد می‌تواند محل فروش باشد. توزیع کالا‌ها باید در خارج از شهر صورت بگیرد. ما کالا‌ها را در سرا‌ها انبار می‌کنیم و بعد از آن به بخش‌های دیگر منتقل می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران با اعلام اینکه تونل‌های زیرزمینی در سطح شهر وجود داشته‌اند، گفت: البته بیشتر قنات داریم که برای هدایت آب فعال بودند و دائماً رصد می‌شوند.

وی درادامه با اشاره به اظهارات استاندار مبنی بر ضرورت مدیریت کمیسیون ماده پنج در استانداری، گفت: کمیسیون ماده پنج از سال ۵۱ زیر نظر شهرداری تهران بوده و قانون خاص محسوب می‌شود.

چمران گفت: نه تنها تهران بلکه سایر کلانشهر‌ها نیز باید کمیسیون ماده پنج خود را به جای استانداری در شهرداری شکل دهند؛ چراکه شهرداری به موضوع تسلط دارد و در جریان کار است. بنده با مدیریت کمیسیون در استانداری مخالفم.

وی همچنین با بیان اینکه سیاست‌های بودجه عمومی، اما بر حمل و نقل عمومی متمرکز است، یادآور شد: هنوز مبلغ بودجه سال آینده مشخص نشده است.

چمران در مورد فعالیت تاکسی‌های پلاک شهرستان در تهران، نیز گفت: این تاکسی‌ها نباید اجازه فعالیت داشته باشند و برای ورود به محدوده مرکزی شهر تهران عوارض بیشتری پیش‌بینی شد که در فرمانداری این مصوبه را لغو کردند. شورا در جریان اقدامات حوزه تاکسیرانی بود و وزارت کشور دقت خوبی به عمل نیاورد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با آمادگی پایتخت در برابر زلزله هم تصریح کرد: محاسبات فنی ساختمان‌های جدید باید به نظام مهندسی ارائه شود و محاسبات صورت بگیرد. قاعدتا با این شرایط ساختمان‌ها مقاوم خواهند بود؛ البته باید در عمل نیز چنین باشد و محاسبه کافی نیست. ساختمان‌های ناپایدار ما همچنان در معرض خطر هستند و از خداوند می‌خواهیم زلزله‌ای رخ ندهد، چراکه معضل بزرگی خواهد بود. ۵۰ درصد تاورکرین‌های پایتخت ناایمن هستند

­درادامه نشست شورای شهر، رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران گفت:در تهران ۳۰۰ ملک تاورکرین وجود دارد، اما بر اساس شمارش ۵۰۰ تاورکرین در تهران نصب شده که ۱۵۰ مورد ناایمن و ۱۹۰ اپراتور تاورکرین‌ها فاقد گواهینامه هستند.

مهدی بابایی با اشاره به اهمیت ایمنی تاورکرین ها، اظهار کرد: آنچنان که باید و شاید به این موضوع توجه نشده است. سازمان مدیریت بحران با نظارت و اخطار‌هایی که دادند، تعداد محدودی از تاورکرین‌ها ایمن شدند، اما به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.

وی با بیان اینکه طیف زیادی از تاورکرین‌ها ناایمن هستند، خاطرنشان کرد: در تهران ۳۰۰ ملک تاورکرین وجود دارد، اما بر اساس شمارش ۵۰۰ تاورکرین در تهران نصب شده که ۱۵۰ مورد ناایمن و ۱۹۰ اپراتور تاورکرین‌ها فاقد گواهینامه هستند. به عبارتی ۵۰ درصد از این دستگاه‌ها ناایمن هستند.

بابایی تأکید کرد: از همکاران در شهرداری تهران درخواست می‌کنم که نسبت به پیگیری جهت اخذ استاندارد و گواهی اپراتور‌ها اقدام کنند و در صورت عدم اقدام آنها، نسبت به تعطیلی فعالیت در آن ساختمان‌ها اقدام شود. شعاع حرکتی این تاورکرین‌ها جدا از ناایمنی کارگاه‌ها برای سطح معابر نیز ناایمنی ایجاد می‌کند. هشدار درباره نابرابری و فشار بر زیرساخت‌های شهری

سوده نجفی ، دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در جلسه امروز با اشاره به استفاده نادرست و گسترش غیرقانونی سازوکار انتقال حق توسعه، گفت : این سازوکار صرفاً برای جبران خسارت به ساختمان‌های مشخصاً آسیب دیده در جنگ و در محدوده قانونی شهر تهران تصویب شده بود و نباید به سایر املاک تعمیم داده شود.

وی ادامه داد: تشخیص آسیب دیدگی فقط توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران یا سازمان نظام مهندسی امکان‌پذیر است و هرگونه اعطای حق توسعه بدون تأیید این نهاد‌ها فاقد وجاهت قانونی است و به گسترش بی‌ضابطه این رویه در صورتجلسه ۷۱۶ اشاره می‌کنم که عملاً این امتیاز را به ابزاری عمومی تبدیل کرده و موجب رانت، نابرابری فضایی و فشار بیشتر بر زیرساخت‌های شهری شده است.

این عضو شورای شهر درباره عدم وجود سازوکار قانونی رسمی برای انتقال حق توسعه در قوانین کشور هشدار داد و گفت: کمیسیون ماده ۵ فقط مجاز به اصلاح ضوابط در چارچوب طرح‌های مصوب است و نباید دست به ایجاد سازوکار‌های فرا قانون بزند. ادامه این روند به کاهش کیفیت زندگی و تضعیف حقوق عمومی منجر خواهد شد.

نجفی در نهایت شهرداری تهران را موظف کرد گزارش شفاف و مستندی از تمامی اقدامات مرتبط با صورتجلسه ۷۱۲ کمیسیون ماده ۵ به شورا ارائه دهد و تأکید کرد تا تصویب ضوابط قانونی روشن، از هر گونه اجرای جدید بر پایه انتقال حق توسعه خودداری شود. وقوع فاجعه در صورت زلزله در تهران

در ادامه پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به زلزله ۳.۵ ریشتری فیروزکوه و یادآوری زلزله بم، اظهار کرد: فاجعه زلزله بم قلب همه را لرزاند و نشان داد که عدم پیشگیری هزینه‌ای به اندازه جان انسان‌ها دارد و این خطر در تهران نیز احساس می‌شود. تهران روی گسل‌های فعال قرار دارد و در صورت وقوع زلزله با توجه به تراکم جمعیت و ساخت و ساز، با فاجعه مواجه می‌شویم. این هراس برای بیدارباش و اقدام به موقع است. در این راستا تقویت سازمان مدیریت بحران اقدامی ضروری محسوب می‌شود.

سروری با بیان اینکه در دوره ششم نگاه به مدیریت بحران نگاهی پیشگیرانه است، یادآور شد: توجه جدی به ایمن سازی بافت فرسوده و افزایش آموزش‌های همگانی و برگزاری مانور‌های همگانی و همچنین ارزیابی ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه و پیگیری ایمن سازی آنها از جمله اقدامات در این دوره به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: بار مدیریت بحران تنها نباید بر دوش شهرداری باشد و دیگر نهاد‌ها و مراکز علمی و پژوهشی باید جدی‌تر از گذشته و به صورت هماهنگ وارد عمل شوند. نکته محوری در این مباحث، پیشگیری به معنای سرمایه گذاری امروز برای مصون ماندن در آینده است.

سروری با بیان اینکه جان انسان‌ها جایگزین ندارد، خاطرنشان کرد: نهاد‌ها و دستگاه‌ها باید توجه به ایمنی را جزء اولویت‌های خود بدانند. امیدواریم با اقدام به موقع شاهد فاجعه‌ای همچون زلزله بم نباشیم. در همین راستا اگر مدیریت یکپارچه شهری شکل بگیرد، انسجام فعالیت‌ها را شاهد خواهیم بود و موضوع پیشگیری عملیاتی می‌شود.