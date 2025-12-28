مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: بر اثر انحراف از جاده و واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور ارومیه–مهاباد، ‌یک نفر مصدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حمید محبوبی، با اعلام این خبر گفت: ساعت ۰۴:۵۴ بامداد یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور ارومیه-مهاباد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های عملیاتی پایگاه‌های امداد و نجات حیدرآباد هلال‌احمر نقده و تیم واکنش سریع(RRT) مرکز استان به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان‌غربی ادامه داد: در این حادثه ۱۷ نفر دچار حادثه شدند که یک نفر از آنان مصدوم بود و پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شد.

محبوبی با تأکید بر آمادگی نیروهای امدادی استان، از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، در ساعات شب و بامداد با احتیاط بیشتری تردد کنند.