در راستای صیانت از حقوق عمومی و نظارت بر بازار، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هیرمند، سرزده از بازار مرکزی و واحدهای عمدهفروشی مواد غذایی و اقلام مصرفی بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هیرمند، گفت: برخورد بدون اغماض، قاطع و صریح با هرگونه فساد، احتکار و گرانفروشی که موجب فشار بر معیشت مردم و اخلال در نظم بازار شود، بهصورت ویژه در دستور کار دادستانی قرار دارد
علیرضا سرحدی با بیان اینکه با متخلفان در چارچوب قانون و بدون هیچگونه تعارف برخورد خواهد شد، افزود: تذکرات قانونی و لازم در خصوص رفع نواقص و تخلفات موجود به تمامی واحدهای صنفی مربوطه ابلاغ و به آنان هشدار داده شد در صورت عدم اصلاح موارد اعلامشده، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
این بازدید با هدف پیشگیری و برخورد با تخلفات احتمالی از جمله گرانفروشی، احتکار و کمفروشی انجام شد و وضعیت عرضه و قیمت اقلام اساسی مورد بررسی قرار گرفت.