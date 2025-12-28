با حکم استاندار اردبیل، چهار انتصاب جدید در استانداری اردبیل صورت گرفت که سه نفر از آنها بانوان هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل با حکم مسعود امامی یگانه، چهار انتصاب جدید در استانداری اردبیل صادر شد که سه نفر از این انتصابات بانوان هستند.

استاندار اردبیل طی احکامی جداگانه سرپرست معاونت امور آسیب‌ها و مسائل اجتماعی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل، سرپرست معاونت دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری اردبیل، سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل و مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اردبیل را معرفی کرد.

مسعود امامی یگانه طی حکمی «مهری فرهنگ» را به‌عنوان سرپرست معاونت امور آسیب‌ها و مسائل اجتماعی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل معرفی کرد؛ پیش از این، ایرج حاجی‌زاده مسئولیت مذکور را بر عهده داشت.

همچنین با حکم استاندار اردبیل، «پروانه اللهیاری» سرپرست معاونت دفتر فنی، امور عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک استانداری اردبیل شد؛ پیش از این، بهنام اقبالی مسئولیت مذکور را بر عهده داشت.

در حکمی از سوی مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل، «پروانه رضاقلیزاده» نیز که پیش از این مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل بود، امروز به‌عنوان سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل منصوب شد.

رضاقلیزاده سابقه مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری، معاون دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری را نیز در پرونده کاری خود دارد؛ پیش از این، ماریا موسوی مسئولیت مذکور را بر عهده داشت.

همچنین طی حکمی از سوی مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل، «لطیف جهانی» به‌عنوان مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اردبیل منصوب شد؛ جهانی پیش از این معاون دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اردبیل بود.

پیش از این، «ابراهیم امامی» مسئولیت مذکور را بر عهده داشت.