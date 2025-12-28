پخش زنده
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان یزد از تداوم اجرای طرح ملی سنجش سلامت دانش آموزان بدو ورود به دبستان، در استان یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، زهرا فلاح از آغاز و تداوم اجرای طرح ملی سنجش سلامت دانش آموزان بدو ورود به دبستان، از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: این طرح هماکنون در ۱۷ مرکز جامع سنجش در استان یزد در حال اجراست و تمامی نوآموزان مشمول باید در آن شرکت کنند.
فلاح با بیان اینکه طرح سنجش با هدف ارزیابی وضعیت جسمانی، شناختی و آمادگی تحصیلی کودکان اجرا میشود، افزود: والدین دارای فرزند متولد یکم مهرماه ۱۳۹۸ تا یکم مهرماه ۱۳۹۹ میتوانند با مراجعه به سامانه «سیرت ۲» به نشانی sirat۲.medu.ir نسبت به نوبتگیری و ثبتنام اقدام کنند.
وی با اشاره به خدمات ارائهشده در مراکز سنجش گفت: ارزیابی بینایی و شنوایی، اندازهگیری قد و وزن، غربالگری اختلالات رشدی و بررسی میزان آمادگی تحصیلی از جمله خدماتی است که در این مراکز انجام میشود و نقش مهمی در شناسایی بهموقع مشکلات احتمالی کودکان دارد.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان یزد با تأکید بر ضرورت مشارکت همه خانوادهها در این طرح اظهار کرد: برخی والدین تصور میکنند فرزندشان نیازی به سنجش ندارد، در حالی که بسیاری از اختلالات تنها از طریق ارزیابیهای تخصصی قابل شناسایی است و تشخیص زودهنگام میتواند مسیر آموزش و یادگیری کودک را هموارتر کند.
فلاح در پایان از خانوادهها خواست با توجه به محدود بودن زمان و بهمنظور تسهیل فرآیند ثبتنام و ورود فرزندانشان به مدرسه، هرچه سریعتر نسبت به انجام سنجش بدو ورود اقدام کنند.