مدیرکل فرودگاههای آذربایجانغربی با اشاره به پیشبینی بارش برف در ارومیه، از مسافران خواست پیش از عزیمت به فرودگاه شهید باکری، از آخرین وضعیت پروازهای خود مطلع شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛عظیم طهماسبی، افزود: با توجه به پیشبینیهای هواشناسی مبنی بر بارش برف در شهر ارومیه از بامداد یکشنبه ۷ دیماه، مسافران پروازهای فرودگاه شهید باکری ارومیه لازم است پیش از عزیمت به فرودگاه، از وضعیت پرواز خود اطمینان حاصل کنند.
وی افزود: مسافران میتوانند برای دریافت اطلاعات بهروز پروازها با سامانه اطلاعات پرواز فرودگاه به شماره ۱۹۹ یا تلفن مستقیم ۰۴۴۳۲۷۷۷۷۶۶ تماس بگیرند.
مدیرکل فرودگاههای آذربایجانغربی با تأکید بر لزوم مدیریت زمان سفر و جلوگیری از معطلی مسافران، خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای ارائه خدمات فرودگاهی در شرایط جوی پیشبینیشده اندیشیده شده و اطلاعرسانیهای تکمیلی در صورت نیاز از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.