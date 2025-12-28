به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ "محمد عقیل سلکی" در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در راستای طرح سـراسـری مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی ۷۲ ساعت گذشته در سطح استان اجرایی و مأموران پلیس امنیت اقتصادی موفق به کشف انواع کالای قاچاق شدند.

وی افزود: در این راستا کالا‌های قاچاق شامل ۱۵ تن آرد، ۲ دستگاه موتورسیکلت سنگین، ۴ دستگاه لوازم خانگی و بلوریجات کشف شد.

سرهنگ سلگی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۱۷ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، ادامه داد: در این خصوص تعداد ۵ دستگاه انواع خودروی سبک و سنگین توقیف و ۹ نفر به عنوان متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.