به مناسبت فرارسیدن هفتم دیماه و در راستای پاسداشت دستاوردهای علمی و فضایی جمهوری اسلامی ایران، قطعه موسیقایی تازهای با عنوان «کهکشان امید» در واحد موسیقی صدا و سیمای استان قزوین تولید و آماده پخش شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این اثر با محوریت ماهوارههای بومی «کوثر»، «ظفر» و «پایا» و با رویکردی حماسی و امیدآفرین، تلاش دارد جایگاه دانش بومی، خودباوری ملی و پیشرفتهای فضایی کشور را برای مخاطبان تبیین کند.
«کهکشان امید» روایتگر مسیر افتخارآمیز دانشمندان و متخصصان ایرانی در فتح قلههای علم و فناوری و نمادی از حضور مقتدرانه ایران در مدار پیشرفت است.
نماهنگ این قطعه نیز همزمان با تولید موسیقی، در شبکه قزوین تهیه شده و به صورت تصویری، مفاهیم علمی و فضایی اثر را برای مخاطبان به تصویر میکشد.
خوانندگی و آهنگسازی این اثر را میلاد ابراهیمی بر عهده داشته، شعر آن سروده طیبه بهبودی است و تنظیم موسیقی توسط ناصر گلشنی انجام شده است.
همچنین تدوین، تصویرگذاری و گرافیک نماهنگ «کهکشان امید» را علی کاتبیفر عهدهدار بوده است.
تهیه و تولید این اثر در واحد موسیقی صدا و سیمای استان قزوین انجام شده و هدف آن بهرهگیری از زبان هنر برای معرفی نقشآفرینی دانشمندان ایرانی در عرصههای نوین علمی، بهویژه حوزه فناوری فضایی و ماهوارهای است.
قطعه موسیقایی «کهکشان امید» هفتم دی ماه همزمان با روز پرتاب سه ماهواره بومی «کوثر»، «ظفر» و «پایا» از شبکههای رسانه ملی پخش خواهد شد.