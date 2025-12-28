پخش زنده
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی میگوید: با بهرهگیری از فناوریهای ماهوارهای و سیستمهای سنجش از دور (RS)، سرعت و سطح مطالعات خاکشناسی سه تا چهار برابر افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، صفدر نیازی شهرکی گفت: با تأمین اعتبارات سال ۱۴۰۴، تا مهرماه سال آینده پایش خاکشناسی کل کشور تکمیل خواهد شد و برای نخستین بار تصویری جامع از آخرین وضعیت خاکهای کشور بهصورت مقایسهای با مطالعات قبلی در اختیار خواهیم داشت.
وی با اشاره به این که کشور به پنج منطقه مطالعاتی تقسیم شده است، گفت: تمام پروژهها و عملیات اجرایی در حوزه آب و خاک باید بهگونهای برنامهریزی شوند که محل دقیق اجرای هر پروژه از مطالعات خاکشناسی تا عملیات زیرساختی، در یک سامانه مشخص و قابل رصد ثبت گردد.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود: پروژه مکانمحور کردن طرحهای آب و خاک از چند سال گذشته آغاز شده و تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت داشته است. این طرح تا پایان سال ۱۴۰۴ بهطور کامل به سرانجام میرسد و تمام پروژههای آب و خاکی که از سال ۱۳۸۵ به بعد اجرا شدهاند، مکانمحور خواهند شد.
نیلزی شهرکی با اشاره به برنامه تکمیل پروژههای نیمهتمام در حوزه آب و خاک گفت: در حال حاضر حدود ۱۳۴ پروژه نیمهتمام در این بخش وجود دارد که برخی از آنها بیش از ۲۰ سال پیش آغاز شدهاند. این پروژهها باید با استفاده از منابع دولتی یا مشارکت کشاورزان و سرمایهگذاران تکمیل شوند.
وی افزود: هدف ما این است که ظرف یک تا دو سال آینده تمام پروژههای نیمهتمام آب و خاک به بهرهبرداری برسند.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق تکلیف برنامه هفتم پیشرفت، سالانه باید ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور تحت مطالعات خاکشناسی قرار گیرد. این مطالعات شامل بررسی بافت خاک، عناصر تشکیلدهنده، شوری خاک و سایر متغیرها خواهد بود.
نیازی شهرکی در پایان گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۵ هزار هکتار از اراضی کشور تحت مطالعه خاکشناسی قرار گرفت و پیشبینی میکنیم این رقم در سال جاری به حداقل ۸۰ هزار هکتار برسد.