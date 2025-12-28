به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی استان کرمان، از اجرای موفق عملیات مشترک پاکسازی مناطق آلوده کویر لوت در آستانه هفته مقاومت خبر داد و گفت: در راستای ارتقاء امنیت عمومی عملیات پاکسازی کویر با مشارکت یگان‌های "انتظامی"، "اطلاعاتی" و "سپاه" استان در دو محور لوت شمالی و میانی طی روز‌های پنجم و ششم دی‌ماه اجرا شد.

سردار "موقوفه ئی" افزود: در این طرح که با حضور ۵۳ تیم عملیاتی و برپایی ۱۳ ایست و بازرسی انجام شد، ۴۱۰ تبعه غیرمجاز، انواع مواد مخدر، ۴۰ خودروی شوتی و ۱۵ وسیله نقلیه مسروقه کشف و ضبط شد.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیرو‌های عملیاتی، اطلاعاتی و سپاه، تصریح کرد: این موفقیت حاصل هم‌افزایی و هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های مسئول بود و پلیس استان کرمان با عزم راسخ، راهبرد‌های امنیت‌محور خود را با قدرت ادامه خواهد داد.

فرمانده انتظامی استان کرمان در پایان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس گزارش دهند تا با مشارکت مردم، گام‌های مؤثرتری در مسیر برقراری امنیت پایدار برداشته شود.