پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: ۱۴ نفر در کوهستانهای روستای بیوران(دول قردان) شهرستان سردشت گرفتار شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حمید محبوبی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش از گرفتار شدن ۱۴ نفر در کوهستان، تیمهای امداد و نجات پایگاه نلاس سردشت جهت ارائه کمک و عملیات نجات به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: هنوز جزئیات بیشتری از وضعیت افراد گرفتار و نحوه امدادرسانی اعلام نشده است، اما تیمهای عملیاتی در حال بررسی و اقدامات لازم برای ایمنی و بازگرداندن افراد به مناطق امن هستند.