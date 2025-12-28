به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حمید محبوبی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش از گرفتار شدن ۱۴ نفر در کوهستان، تیم‌های امداد و نجات پایگاه نلاس سردشت جهت ارائه کمک و عملیات نجات به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: هنوز جزئیات بیشتری از وضعیت افراد گرفتار و نحوه امدادرسانی اعلام نشده است، اما تیم‌های عملیاتی در حال بررسی و اقدامات لازم برای ایمنی و بازگرداندن افراد به مناطق امن هستند.