پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از آغاز بارش برف در محورهای شمالی استان و تداوم بارش پراکنده و مهگرفتگی در برخی محورهای جنوبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ارسلان شکری با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: براساس آخرین گزارشهای دریافتی از راهدارخانههای استان و پایش دوربینهای نظارتی، در حال حاضر بارش برف در محورهای چالدران، ماکو و میاندوآب ادامه دارد و در سایر محورهای استان نیز بارشها بهصورت پراکنده گزارش شده است.
وی افزود: در اغلب محورهای جنوبی استان از جمله گردنه دوآب، مهاباد–سردشت (زمزیران)، مهاباد–خلیفان، سردشت–پیرانشهر، پیرانشهر–تمرچین و محور مائینبلاغ در شهرستان شاهیندژ، پدیده مهگرفتگی غالب بوده و کاهش دید افقی در این مسیرها مشاهده میشود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با اشاره به پیشبینی سازمان هواشناسی مبنی بر تشدید بارشها در ساعات آینده از شهروندان خواست در صورت غیرضروری بودن سفر، از تردد در محورهای مواصلاتی استان خودداری کنند.
شکری همچنین با تأکید بر لغزندگی سطح جادهها و کاهش میدان دید در برخی مقاطع تصریح کرد: رانندگان حتماً با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب، استفاده از چراغهای روشن و توجه به وضعیت فنی خودرو بهویژه سیستم ترمز، برفپاککنها و همراه داشتن زنجیرچرخ اقدام به سفر کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.