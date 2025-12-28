به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رسول مقابلی، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان ارومیه با تأکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌ها گفت: با توجه به شرایط جوی پیشِ‌رو، هیچ‌گونه غافلگیری قابل قبول نیست و همه دستگاه‌های عضو ستاد بحران موظف‌اند با حداکثر توان، تجهیزات و نیروی انسانی در حالت آماده‌باش کامل قرار داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت هماهنگی بین‌بخشی افزود: مدیریت به‌موقع بحران نیازمند هماهنگی دقیق، تصمیم‌گیری سریع و حضور میدانی مدیران است و هر گونه کوتاهی در اجرای وظایف، به‌طور جدی پیگیری خواهد شد.

سرپرست فرمانداری شهرستان ارومیه همچنین بر اطلاع‌رسانی مستمر، خدمات‌رسانی به‌موقع به شهروندان و آمادگی کامل شهرداری‌ها، راهداری، دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان تأکید کرد.