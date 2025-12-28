خبر‌هایی از صف آرایی فوتسالیست‌های گلبرگ تاکستان از نماینده اصفهان تا یک برد و یک باخت ارداق قزوین در لیگ یک والیبال نشسته را در بسته خبر‌های ورزشی مشاهده کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تیم گلبرگ تاکستان در هفته نهم لیگ برتر فوتسال به مصاف سپاهان اصفهان می‌رود.

این دیدار از ساعت ۱۱ امروز در سالن امام خمینی تاکستان برگزار می‌شود.

نماینده استان با ۱۹ امتیاز در رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال بانوان قرار دارد.

یک برد و یک باخت ارداق قزوین در لیگ یک والیبال نشسته

تیم ارداق نماینده استان در این مسابقات در بازی نخست مقابل سپاعان اصفهان با نتیجه ۳-صفر بازنده شد.

نماینده استان در دومین بازی خود با نتیجه ۳-۲ مقابل آمل به برتری رسید.

لیگ یک والیبال نشسته باشگاه‌های کشور با حضور شش تیم در قزوین در حال برگزاری است.

شکست بانوان والیبالیست استان مقابل نماینده تبریز

تیم کلینیک دکتر فرهاد در هفته پنجم لیگ برتر والیبال بانوان مقابل شهرداری تبریز با نتیجه ۳-صفر بازی را واگذار کرد.

نماینده استان با کسب ۲ امتیاز در رده آخر گروه اول لیگ برتر والییال بانوان کشور قرار دارد.