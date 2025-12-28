شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان امروز در وضعیت قابل قبول و سالم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه سنجش امروز با میانگین ۷۲ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش سالم است و هوای کاشان در وضعیت قرمز و ناسالم وهوای شاهین‌شهر ناسالم برای گروه‌های حساس است.

هواشناسی اعلام کرد که از اواخر وقت امروز از غرب و جنوب استان فعالیت سامانه بارش‌زا اغاز می‌شود و تا چهارشنبه ادامه دارد.

با وجود این همچنان در مناطق مرکزی و صنعتی احتمال شرایط آلودگی هوا طی امروز وجود دارد.

کارگروه اضطرار آلودگی هوای اصفهان نیز به دلیل وضعیت قرمز هوا طی روز گذشته اعلام کرد که مدارس اصفهان امروز یکشنبه به صورت غیرحضوری است.

همچنین در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان و پارک زمزم با عدد ۷۱، احمدآباد ۹۶، خیابان پروین اعتصامی ۷۹، بزرگراه خرازی ۶۷، دانشگاه صنعتی ۵۱، زینبیه ۹۹، سپاهان‌شهر ۷۸، خیابان فرشادی ۷۶، فیض ۶۶، خیابان کاوه ۷۰، هزار جریب ۵۴ و ولدان ۵۳ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان انقلاب و کردآباد با عدد ۱۰۳ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در رودکی و میرزا طاهر به ترتیب با عدد ۴۳ و ۴۹ AQI پاک است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.