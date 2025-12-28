پخش زنده
سازمان ملل متحد اعلام کرد، حدود ۸۰ درصد شهروندان کابل پایتخت افغانستان در سکونتگاههای غیر رسمی زندگی میکنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد در افغانستان در پیامی اعلام کرد: از هر ۵ شهروند کابل، ۴ نفر در سکونتگاههای غیررسمی (مناطقی در حاشیه یا درون شهرها که فاقد زیرساختهای شهری هستند و خانههای آن خارج از مقررات شهرسازی ساخته شده است) زندگی میکنند.
سازمان ملل افزود: کابل هم اکنون میزبان ۴۰ درصد جمعیت شهری افغانستان است.
به گفته برنامه اسکان بشری سازمان ملل، افرادی که در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند، بیشتر در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیر هستند که این واقعیت ضرورت اقدام فوری در برابر تغییرات اقلیمی شهری را برجسته میکند.
سازمان ملل پیشتر هشدار داده بود ساکنان سکونتگاههای غیررسمی معمولاً از خدمات اولیه از جمله خدمات بهداشتی محروم هستند.
هرچند میزان جمعیت شهر کابل به طور دقیق مشخص نیست، اما پایتخت افغانستان حدود شش میلیون نفر را در خود جای داده است.
شهر کابل به هیچ صورت ظرفیت و گنجایش جمعیت فعلی را ندارد و شهروندان کابل با کمبود خدمات شهری روبهرو هستند.