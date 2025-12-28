به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این دستیار هوشمند با هدف راهنمایی و پشتیبانی از معتکفین، خادمان و کنشگران اعتکاف طراحی و تدوین شده و به‌عنوان مرجعی رسمی، جامع و در دسترس، خدمات متنوعی را در حوزه اعتکاف ارائه می‌دهد.

ارائه احکام و مسائل شرعی اعتکاف، تبیین قوانین و مقررات اجرایی، تشریح شرایط عمومی شرکت در اعتکاف، توضیح فرآیند‌ها و سازوکار‌های اجرایی مساجد و ستاد‌ها و همچنین پشتیبانی و مشاوره برای کنشگران و فعالان اعتکاف از مهم‌ترین محور‌های فعالیت این دستیار هوشمند است.

«دستیار هوشمند اعتکاف ۱۴۰۴» در بستر پیام‌رسان بله با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین ارتباطی در راستای ارتقای کیفیت برگزاری اعتکاف، پاسخ‌گویی دقیق و سریع به نیاز‌های مخاطبان در اختیار عموم علاقه‌مندان قرار گرفته است.

علاقه مندان می‌توانند برای مشاهده دستیار هوشمند اعتکاف از لینک‌ زیر اقدام کنند:

https://ble.ir/itikaf_support_bot