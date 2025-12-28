به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اصغر ناظری، رئیس فدراسیون چوگان میزبان جلیل کوهپایه زاده، رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان بود.

در این نشست که با هدف همکاری‌های مشترک برای توسعه پاراچوگان میان جامعه هدف صورت گرفت دو طرف بر امکان سنجی و مناسب سازی ویژه جانبازان و توان یابان تاکید کردند.

انجام امور آموزشی و پژوهشی و تشکیل تیم‌های پاراچوگان و همچنین بازدید جانبازان و توان یابان از برنامه‌های فرهنگی چوگان، از توافقات این جلسه بود.

موذن زاده دبیر فدراسیون چوگان، یحیی زاده رئیس کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون چوگان، مهاجرلو و کشاورزیان مدیران کمیته فرهنگی در این نشست حضور داشتند.