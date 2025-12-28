مدیر کل ثبت احوال آذربایجان غربی گفت: در ۹ ماهه سال جاری، ۳۲ هزار و ۸۰ واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده که از این تعداد، ۱۶ هزار و ۸۳۲ نوزاد پسر و ۱۵ هزار و ۲۴۸ نوزاد دختر بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سعید احمدی، با ارائه گزارشی از وضعیت شاخص‌های جمعیتی استان در ۹ ماهه امسال گفت: از مجموع ولادت‌های ثبت‌شده، ۲۰ هزار و ۱۰۹ مورد مربوط به ساکنان شهری و ۱۱ هزار و ۹۷۱ مورد مربوط به مناطق روستایی است. نسبت جنسی ولادت در این مدت عدد ۱۱۰ را نشان می‌دهد که بیانگر غلبه تولد نوزادان پسر نسبت به دختران است.

وی همچنین به آمار چندقلوزایی اشاره کرد و افزود: در ۹ ماهه نخست امسال، ۶۶۴ مورد تولد دوقلو و ۳۸ مورد تولد سه‌قلو در استان ثبت شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان با اشاره به آمار فوت نیز اظهار کرد: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۴ هزار و ۱۱۱ واقعه فوت در استان ثبت شده که از این تعداد، هفت هزار و ۴۰۰ مورد مربوط به مردان و ۶ هزار و ۷۱۱ مورد مربوط به زنان بوده است. همچنین ۹ هزار و ۵۳۶ نفر از فوت‌شدگان ساکن شهر و ۴ هزار و ۵۷۵ نفر ساکن روستا بوده‌اند.

احمدی در ادامه، آمار ازدواج‌های ثبت‌شده در استان را ۱۶ هزار و ۵۸۶ مورد اعلام کرد و گفت: از این تعداد، ۱۳ هزار و ۶۳۴ ازدواج در مناطق شهری و دو هزار و ۹۵۲ ازدواج در مناطق روستایی به ثبت رسیده است.

وی آمار طلاق در همین بازه زمانی را ۶۱۶۵ مورد عنوان کرد و گفت: ۵۳۸۱ مورد آن در شهرها و ۷۸۴ مورد در روستاها رخ داده است.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی با اشاره به وضعیت صدور کارت هوشمند ملی گفت: از مجموع جمعیت واجد شرایط استان به تعداد دو میلیون و ۸۹۹ هزار و ۶۶۳ نفر، بیش از ۹۹.۵ درصد معادل دو میلیون و ۸۸۴ هزار و ۴۳ نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت‌نام کرده‌اند که تاکنون برای دو میلیون و ۶۶۴ هزار و ۶۶ نفر کارت صادر و تحویل شده است.

وی از انباشت بیش از ۱۳ هزار کارت هوشمند ملی در ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان استان خبر داد و از شهروندان خواست با استفاده از کد دستوری ‌#۶۰۹۰۴‌، سایت ncr.ir یا سامانه سهیم به نشانی sahim.sabteahval.ir وضعیت کارت خود را پیگیری و نسبت به دریافت آن اقدام کنند.

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح خدمات فناورانه و هوشمند سازمان ثبت احوال کشور پرداخت و گفت: پیاده‌سازی سامانه‌های احراز هویت برخط، صدور گواهی‌های الکترونیکی ولادت، وفات، انحصار وراثت و وضعیت تأهل، ثبت غیرحضوری ولادت و صدور شناسنامه نوزاد، تکمیل پایگاه‌های اطلاعات خانواده و خانوار، توسعه خدمات برای ایرانیان خارج از کشور و راه‌اندازی مرکز ارتباط با شهروندان (۱۵۱۰) از جمله اقدامات مهم در راستای تحقق سازمان هوشمند ثبت احوال است.

وی همچنین از اجرای فاز سوم نیروگاه خورشیدی ساختمان اداره کل ثبت احوال استان با ظرفیت تولید ۳۰ کیلووات ساعت، اتصال چند اداره ثبت احوال به فیبر نوری و راه‌اندازی تمام‌وقت اداره ثبت احوال شهرستان باروق به عنوان دیگر اقدامات زیرساختی و خدماتی یاد کرد.