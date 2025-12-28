رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ری از برگزاری مراسم بزرگداشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان و چهره‌های کشوری، فردا دوشنبه ۸ دی‌ماه در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ری با اعلام این خبر گفت: مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، فردا دوشنبه ۸ دی‌ماه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، علیرضا زاکانی شهردار تهران و جمعی از مسئولان و چهره‌های برجسته کشوری در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مراسم با هدف تبیین ابعاد مختلف حماسه تاریخی نهم دی و نقش مردم در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و سخنرانان به تشریح اهمیت بصیرت، ولایت‌مداری و حضور آگاهانه مردم در بزنگاه‌های تاریخی خواهند پرداخت.