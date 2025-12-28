پخش زنده
استاندار خوزستان: عملکرد بانکهای استان در حمایت از تولید ضعیف است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ استاندار خوزستان با اعلام نارضایتی از روند کنونی عملکرد بانکهای استان در پرداخت تسهیلات به بخش تولید گفت: عملکرد بانکهای خوزستان در حمایت از تولید و صنعت متناسب با مصوبات اعلام شده نیست و پرداخت تسهیلات به بخش تولید باید تسریع یابد.
سیدمحمدرضا موالیزاده، در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان، با اشاره به مصوبات سفر اخیر رئیسجمهور به استان بیان کرد: ۱۱.۵ همت اعتبار در سفر رئیسجمهور به استان برای پرداخت تسهیلات به طرحهای اشتغالزایی در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر اینکه میزان واقعی تسهیلات پرداختشده به متقاضیان و طرحهای موجود تاکنون با این حجم از اعتبار مصوب فاصلهای محسوس دارد، افزود: این روند نمیتواند پاسخگوی نیازهای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در استان باشد.
استاندار خوزستان بر ضرورت تسریع در نقدینگی این تسهیلات تاکید کرد و خواستار همکاری فوری و موثر تمامی بانکها و دستگاههای اجرایی برای تبدیل این اعتبارات مصوب به طرحهای عملیاتی و اشتغالآفرین شد.