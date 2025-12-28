به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی گفت:مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی استان در آزاد راه خرم زال به خرم آباد به یک دستگاه تریلی کشنده حامل کود شیمیایی مشکوک و آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان افزود: در بازرسی از این خودرو ۲۲ تن و ۶۰۰ کیلو گرم کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع به ارزش یک میلیارد تومان کشف و در این زمینه یک نفر دستگیر شد.

سرهنگ ابدال‌چگنی ضمن هشدار به مخلان نظام اقتصادی از شهروندان خواست هر گونه مورد مشکوک در این زمینه را از طریق تلفن ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.