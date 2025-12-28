پخش زنده
معاون شهردار تهران بااشاره به آخرین وضعیت گسترش مسیر وسایل نقلیه پاک (مسیر سرزندگی) در پایتخت گفت: مسیر تردد شهروندان با اسکوتر و دوچرخه برقی به ۱۲۰ کیلومتر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سجاد محمدعلینژاد، معاون مالی و اقتصاد شهردار تهران در نشستی با حضور شهرداران مناطق ۲، ۳، ۵، ۶ و ۲۲ پایتخت با اشاره به اهمیت پروژه اولویتدار مسیر سرزندگی (اتصال سبز بوستانها)، افزایش وسایل حملونقل پاک نظیر دوچرخه و اسکوتر برقی برای بهبود تردد شهروندان در بستر پروژه را یادآور شد.
وی ایجاد و گسترش زمینه تردد شهروندان در بستری سرسبز و متفاوت با وسایل نقلیه پاک و غیرآلاینده را رویکردی متفاوت در مواجهه با ظرفیتهای شهر دانست و گفت: طراحی و اجرای سازههای متصل کننده بوستانها و فضای سبز شهر پیش نیاز مهم توسعه پروژه است.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران همچنین بر پشتیبانی ارکان مدیریت شهری از گسترش این پروژه ضروری و نشاطآور شهر تأکید کرد و از تأمین مصالح و حمایت مالی پروژه، متناسب با پیشرفت فیزیکی خبر داد.
در جریان برگزاری جلسه و بررسیهای میدانی، «آخرین اقدامات اجرایی به منظور اتصال مسیر فعلی سرزندگی در شمال غرب تهران به سایر ظرفیتهای سبز شهر» بررسی شد.
در همین رابطه، شهرداران مناطق و معاون سازمان بوستانهای شهرداری نیز گزارشی از آخرین اقدامات و موانع اجرایی گسترش مسیر سرزندگی، به بوستانهای گفتوگو، جوانمردان و چیتگر، اراضی برج میلاد، ملاصدرا، مرزداران و امیرآباد ارائه دادند.
گفتنی است، «مسیر سرزندگی»، پروژه خلاقانه مدیریت شهری در راستای ایجاد «مسیر یکپارچه سبز پیادهراهی» برای تسهیل تردد شهروندان با استفاده از وسایل نقلیه غیرآلاینده محسوب میشود.
قطعه نخست آن به طول ۴۷ کیلومتر با اتصال چهار بوستان نهجالبلاغه، پردیسان، ۱۳ هکتاری و فدک و در شمال غرب تهران، ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۳، به بهرهبرداری رسید و گسترش آن به ۱۲۰ کیلومتر مسیر پیوسته تا پایان سال در دستور کار است.
محدوده پروژه فاخر «مسیر سرزندگی» با هدف اتصال سبز بوستانهای بزرگ تهران در غرب و شرق تهران، در حال گسترش است.